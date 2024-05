Riera adelanta aprobación de reforma policial, pero promete cambios al reglamentarla

Los más de 280 artículos de proyecto de reforma de la Policía Nacional serían aprobadas en Diputadas hoy, según adelantó el ministro del Interior Enrique Riera luego de reunirse con la bancada oficialista. “Les dije que la ley no es la perfecta, pero dentro de lo ideal y lo posible es un proyecto que tiene seis años de estudio”, señaló.

Prometió que luego de la promulgación van a presentar las modificaciones teniendo en cuenta los artículos objetados por un sector de las Fuerzas Armadas, por un sector de funcionarios civiles que trabajan en la Policía y también por un sector de la agentes retirados.

“Pero la apuesta es sacar la ley e iniciar el proceso de modernización y reestructuración de la Policía y el día que se promulgue entonces vamos a venir con 8 a 15 artículos para modificarla, como se hizo con lo de las tobilleras”, señaló.

Aprobarán ley, pero luego la modificarán

Agregó que quieren promulgar la ley y luego recién “corregir lo que se tenga que corregir”. Argumentó que el problema es que si se modifica hoy un artículo en Diputados, el proyecto volverá a Senadores, donde estará 90 días más, luego tendrá que retornar a la Cámara Baja y pasará otro tiempo similar. “Y así se nos acabó el año y no podemos calzar presupuestariamente”, señaló.

Destacó que el impacto económico sería de 100 millones de dólares más al año para la Policía.

En cuanto a las quejas sobre las barreras, señaló que la ley no establece la obligatoriedad pero sí las autoriza. Indicó que el “ciudadano de bien” no debe preocuparse y son necesarias para buscar prófugos o controlar delitos.

En cuanto a los casos de gatillo fácil o de implantación de drogas, pidió no generalizar a los agentes. “Son 29.000 policías, no vayas a meterle a todos en la misma bolsa, la mayoría se juega la vida por nosotros y ha jugado defender la patría”, expresó.

Consideró que se puede establecer el “bodycam”, es decir las cámaras para cada agente policial, con el objetivo de controlar su actuar.

“Necesitamos controlar mejor y todos os que estamos de este lado de la ley nos vamos a mover con libertad”, manifestó.

Software no renovado

En otro momento, culpó al Gobierno de Mario Abdo Benítez de la no renovación de servicios informáticos para trabajar. ”De repente nos desactivaban el sistema, peguntamos por qué y no se pagó licencia, no se pagó el soporte, no se hizo mantenimiento, no estaba presupuestado nada de eso”, indicó.

Señaló que gracias al apoyo de Itaipú ahora volvieron a implementar el sistema de verificación balística y de huellas.

