Policías “blanqueados” podrían seguir en carrera, según proyecto de reforma

La Cámara de Senadores se reúne hoy a las 10:00, para analizar como único punto del orden del día el controvertido proyecto de Reforma y Modernización de la Policía Nacional, plan que cuenta con 284 artículos y el cartismo pretende aprobar por capítulos y dar media sanción.

En la versión consensuada del Ejecutivo y del proyecto del senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC), la comisión de Legislación, presidida por el senador Derlis Maidana (ANR, HC) vuelve a incluir en el artículo 69 que los agentes sigan en carrera pese a ser beneficiarios de una medida alternativa al proceso penal, sea éste un proceso abreviado.

De esta manera contemplan expresamente el proceso abreviado, cuyo trámite está previsto en el artículo 41 del CPP, el cual para ser propuesto requiere acuerdo entre las partes y que el procesado admita los hechos.

En definitiva es una condena, pero no en juicio oral, sino ante el juez de garantía - como su nombre lo dice - en un procedimiento abreviado. Se cuestiona en este punto que el hecho no pueda no afectar su condición policial habiendo admitido el hecho, requisito indispensable para que sea planteada su aplicación.

Retiro y gratificación a policías, previo dictamen

En el proyecto de ley se también se plantea percibir el haber de retiro y la gratificación anual correspondiente. Sin embargo, para que el mismo corra debería tener el visto bueno de la comisión de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

El plan de Jubilaciones y Pensiones dentro de su atribución técnica plantea que cuando un proyecto de ley implique la modificación de parámetros y afectación de recursos, se requerirá dictamen previo positivo de factibilidad de la Superintendencia.

El líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), afirmó que el tratamiento de la normativa será rápido y que se aprobará capítulo por capítulo para dar media sanción al extenso proyecto de ley que en el periodo pasado llevó a analizarse en más de dos sesiones extraordinarias.