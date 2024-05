Nuevo embajador del gobierno de Javier Milei se acredita en Paraguay

El presidente de la República, Santiago Peña, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió esta mañana, en Palacio de López, las cartas credenciales del nuevo embajador de la República Argentina, Guillermo Nielsen.

El último embajador argentino en Paraguay fue Domingo Peppo, quien culminó su misión diplomática a fines del año pasado, en coincidencia con la asunción del nuevo presidente del vecino país, Javier Milei.

Nacido en 1951 en Buenos Aires, Nielsen se desempeñaba desde febrero de 2022 como embajador argentino en Arabia Saudí y de manera concurrente en Yemen, cargo en el que lo había designado el entonces presidente Alberto Fernández (2019-2023).

Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), de donde egresó en 1974, con un posgrado en la Universidad de Boston, una formación que lo puso en contacto con distintas corrientes del pensamiento económico. Cuenta con áreas de especialización en Comercio y Finanzas Internacionales, Finanzas Públicas y Organización Industrial.

Entre 2002 y 2005, durante los gobiernos de los peronistas Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007), integró el equipo del entonces ministro de Economía Roberto Lavagna.

En 2006, Nielsen fue ministro de Hacienda de la capital argentina, bajo la gestión del alcalde peronista Jorge Telerman.

Entre 2008 y 2010, durante el primer mandato de Cristina Fernández (2007-2015), fue embajador ante Alemania.

En diciembre de 2019, apenas asumir el Ejecutivo, Alberto Fernández lo designó como presidente de la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, cargo que ocupó hasta enero de 2021, informó EFE.

Último embajador salpicado por la polémica

A mediados de junio del 2020, Domingo Peppo se acreditó ante el entonces gobierno de Mario Abdo Benítez. Fue gobernador de Chaco (2015-2019), es un político del Partido Justicialista, muy cercano al entonces presidente argentino Alberto Fernández.

Peppo se vió envuelto en una dura polémica en torno al peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay. En setiembre pasado, Peppo dijo en una entrevista con el medio Radio Dos del vecino país que aguarda que se resuelva la situación y mantener una buena relación “como siempre”.

“El Gobierno paraguayo se está pasando de la raya”. Las expresiones causaron malestar en la Cancillería. Dichas declaraciones causaron malestar en el gobierno de Santiago Peña, que lo convocó en la Cancillería para expresar su malestar.

Deuda por energía

Uno de los temas urgentes en la agenda bilateral es la deuda acumulada del Gobierno argentino en el contexto de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que supera, hasta abril pasado, los US$ 200 millones, según informó recientemente el director ejecutivo de la entidad, Luis Benítez. Detalló que US$ 123 millones adeuda el Gobierno argentino al Tesoro paraguayo, en tanto que por “gastos de funcionamiento” debe US$ 85 millones.