Peña, defensor de Erico, se excusa del caso Kattya por ser “tema judicial”

A su salida, tras participar del 17ª edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP) 2024, el Presidente de la República se mostró evasivo cuando fue consultado sobre el dictamen del Ministerio Público, que recomendó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) declarar inconstitucional la disposición de una mayoría del Senado sobre la pérdida de investidura de la senadora expulsada Kattya González (Partido Encuentro Nacional).

“Tema judicial. Esto todavía tiene un largo proceso, así que creo que tenemos que dejar que las instituciones funcionen”, alegó Peña al ser consultado sobre el tema.

El discurso es casi el mismo que tuvo en febrero pasado para evitar referirse al tema. “Es otro poder del Estado. Obviamente, hay voces a favor y hay voces en contra” y el Senado “es un cuerpo colegiado y tomaron una decisión a través de los votos”, había dicho en su momento.

Ayer, incluso se le enfatizó que es un tema que debería de preocupar al Ejecutivo ya que, según la accionante, Kattya González no descarta recurrir incluso a estrados internacionales si es que la Justicia en nuestro país no actúa en base al derecho. No será la primera vez que nuestro país se exponga a un fallo condenatorio internacional.

“Es un tema judicial que ellos (Corte) van a tener que definir”, se limitó a repetir antes de que sus escoltas le abrieran paso entre los periodistas para retirarse.

Lo contradictorio del argumento de Peña es que lo ajusta según su conveniencia, no teniendo empacho incluso en defender a capa y espada aberraciones jurídicas, como fue en el caso del “des-desafuero”, o incluso, a personajes sumamente cuestionados, como es el senador cartista Erico Galeano.

En el caso de Erico, que ahora está acusado por lavado de dinero y asociación criminal vinculado procesados por el caso “A Ultranza PY”, que también es un caso judicial y bien grave, Peña lo defendió diciendo: “Hasta ahora lo que hemos encontrado en las evidencias que se han presentado no demuestran ninguna vinculación de él”.

También defendió la “restitución de fuero”, quedando mal parado ya que el Senado terminó reculando.

La defensa a Erico la ejerció incluso internacionalmente en una rueda de prensa del evento “Latin Annual Meeting” en Punta del Este, Uruguay, en abril pasado.