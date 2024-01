Inolvidable noche “Alumbra by Sudameris” en San Bernardino

Los directivos, Conor McEnroy, presidente de Sudameris y Jerónimo Nasser, gerente general de la entidad, brindaron unas palabras de apertura. “Sudameris is open for businees - Sudameris está abierto para los negocios - count on Sudameris - cuenten con Sudameris”, expresó McEnroy. Por su parte Nasser se dirigió a los presentes exprensando “este evento es para agracederles a todos ustedes que son clientes y amigos que apoyan y apuestan al banco, y eso se logra con la confianza que tenemos. Vamos a apostar al país y vamos a apoyarles”. Luego los clientes e invitados especiales continuaron disfrutando de la velada con el show exclusivo de Diego Torres, además de deleitarse con una variada gastronomía a cargo de Talleyrand. La producción y organización del evento estuvo en manos de Jessica Miralles.