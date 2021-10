Wanda - Icardi gate: “Yo no comencé... asumo mi inexperiencia”, dice China Suarez en su descargo

“Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué”, colgó la actriz China Suarez en su estado de Instagram @sangrejaponesa como parte de un extenso descargo luego de que la señalaran como la tercera en discordia en el matrimonio compuesto por el jugador Mauro Icardi y Wanda Nara.

La situación tuvo en vilo al mundo futbolístico y farandulero internacional cuando estalló el escándalo en el que Nara daba a conocer mensajes de chat entre la actriz y su esposo. La situación provocó todo tipo de reacciones a favor y en contra de Suarez.

Chiques, entiendan a las ninfómanas digitales, no juzguen #NuevaEra #coVIDA la gente no tiene género, los cuernos se subliman en posteos! Está TODO OK #ENJOY 😂💋💕 — Moria Casán (@Moria_Casan) October 18, 2021

Luego de que el culebrón tuviese final feliz (?) para Icardi y su esposa quienes aparecen en redes sociales “más unidos que nunca”, la actriz hizo su descargo.

“Tener que contar que esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mi es absolutamente asimétrico”.

Yo no fui quien insistió, asumo mi inexperiencia

La China Suarez, fue enfática en sus argumentos cuando dijo “caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia de falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más”, escribió.

Aludió a la cobardía de Icardi quien, según ella, inició el contacto, pero finalmente la dejó sola en la discusión y como la mala de la película.

“Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tiene aprendidas estos varones y que después bien saben esconder”.

De manera sutil se refirió al “pasado” de Wanda Nara cuando también había sido centro de varios escándalos mediáticos que tienen que ver con situaciones similares a la que Suarez está padeciendo en este momento.

“Como dicen ahora, no tiene que ver con dinero, con ser filosa en redes y menos con insultar con los mismos términos que te juzgaron en el pasado, a otra mujer, tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio”

El cuentito de la familia feliz

Suarez también lamentó la falta de empatía y solidaridad de género en una sociedad que ya la condenó de antemano. “Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”.