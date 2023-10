Starlink: Lo que costará el internet satelital de la empresa de Elon Musk en Paraguay

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó ayer que otorgó a la empresa Starlink, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, la licencia para prestar el servicio de internet satelital en el país.

El Ing. Víctor Martinez, Jefe del Gabinete Técnico de Conatel, informó esta mañana a ABC que la semana pasada el directorio de la institución resolvió otorgar el permiso para que la citada firma pueda prestar el servicio de acceso a internet y transmisión de datos a nivel país.

Según explicó, Starlink está asociada a otra firma internacional llamada SpaceX, que ha lanzado un número importante de satélites y que esperan que el servicio de la compañía ya esté disponible para los usuarios del país en la brevedad, aunque el plan presentado por la empresa prevé la implementación en 2024.

“Creo que están ya por los 4.700 los satélites desplegados en una constelación de órbita baja. La empresa ofrece el servicio de acceso a internet por medio de acceso satelital, con la particularidad de que llevan a banda ancha móvil a los hogares. O sea, ofrecen velocidades de acceso entre 50 y 150 Mbps por segundo. Es un servicio, una alternativa muy importante para principalmente zonas rurales y aisladas”, expresó.

Precio que tendrá el servicio

Respecto al precio que tendrá el servicio a los usuarios, Martínez informó que primero tendrán que abonar unos US$ 500 por los equipos necesarios para acceder a la red y después tendrán que pagar unos US$ 52 mensuales por la conexión.

“A la Conatel le presentaron una documentación de carácter técnico, normativo, jurídico y también algunos planes. Estaban apuntando, me refiero a la empresa Starlink, a tener un costo de instalación en el orden de los 500 dólares del equipamiento, o sea para adquirir el equipamiento, y un costo mensual del orden de los 50 dólares a 52 dólares el costo mensual del servicio”, expresó.

El funcionario también señaló que debido al precio más caro que tendrá el servicio de internet satelital de Starlink respecto a otras alternativas como la fibra óptica, lo más probable es que en las zonas urbanas los usuarios sigan optando por opciones más baratas. Enfatizó que los más importante es que con la empresa extranjera se conectará a las zonas más aisladas del país.

“Hoy un servicio de 150 Mbps está por el orden de los 120.000 o 130.000 guaraníes en zona urbana. Entonces esto de que el servicio (de Starlink) cueste 52 dólares es prácticamente el doble, lo cual hace que en zona urbana probablemente no sea la mejor alternativa por la que opte el cliente. Pero traslademos eso a una zona donde no hay servicio, entonces las alternativas son mucho más costosas que estos precios que está ofreciendo Starlink. Entonces realmente ahí está la relevancia, de poder dar conectividad a zonas rurales y aisladas donde hoy no tenemos servicio”, expresó.