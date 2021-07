Asistencia alimenticia es una obligación

En Paraguay es elevada la cifra de padre o madre que acude hasta la justicia para realizar la denuncia por filiación y prestación alimenticia para sus hijos. De cada 10 personas que recurren al Ministerio de la Defensoría Pública, 7 de ellas son mujeres y 3 son hombres. Cuando una persona quiere iniciar el proceso lo puede hacer de forma totalmente gratuita e incluye la prueba de ADN. Los abogados recalcan que la asistencia alimenticia no es retroactiva y es por eso que se insta a denunciar lo antes posible. El subsidio alimenticio en caso de que el padre del niño no pueda, lo deben pagar los abuelos o bisabuelos, pero no los tíos. El padre o la madre que tiene denuncia penal por incumplimiento del deber alimenticio de forma reincidente hasta puede ir a la cárcel entre 2 a 5 años.