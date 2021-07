Otra chicana de Froilán Peralta

El inicio del juicio oral a Froilán Peralta, ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, y a María del Carmen Martínez, ex directora de Talento Humano de la misma institución, se postergó este martes. La defensa de Peralta alegó que el tribunal que lo juzga no notificó a las partes sobre el cambio de uno de sus integrantes.