Video: Denuncias de supuesto fraude electoral

Denuncias de supuesto fraude electoral, mencionan que el TSJE colocará cámaras para ver procesos las 24 horas. “Aquí no se ha violado ningún solo proceso, no se va a tergiversar un solo voto y el resultado de la elección, nos guste o no, es la expresión de la ciudadanía”, Carlos María Ljubetic, TSJE.