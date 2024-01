Video: denuncian caso de abuso a menor de 10 años

La fiscala Erika Encina habló esta mañana sobre el caso de supuesto hecho de abuso sexual a una niña de 10 años cometido supuestamente por tres hombres del entorno familiar. La fiscala explicó que no imputó a los supuestos autores por falta de elementos de pruebas; dijo que si bien los doctores diagnosticaron que la niña sufrió un prolapso, no se encontró semen, por lo que aún no puede imputar la causa de este incidente.