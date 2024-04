Video: Denuncian desorganización total en IPS

Asegurados esperan desde la madrugada para ser atendidos. “Tiene que haber una reingeniería urgente. No cambio de cabezas. Cambio de cabezas no va a solucionar. IPS tiene problemas estructurales. Faltan profesionales capaces, no seccionaleros, no recomendados políticos que sin títulos universitarios están ahí”, Miguel Díaz, denunciante.