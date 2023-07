Video: Libertad de expresión vs discurso de odio

“Discriminación no es libertad de expresión”, Alejandra Peralta, abogada, especialista en Derechos Humanos. Hay que recordar que la libertad de expresión, establecida y amparada por el Artículo 26: ‘‘Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa’'.