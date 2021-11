PGN 2022: recomiendan devolver G. 98.000 millones al FEEI

El senador Stephan Rasmussen (PPQ), miembro de la Comisión de Hacienda, confirmó que de los G. 119.000 millones (US$ 17 millones) que le fueron quitados al FEEI, se aprobó devolver G. 98.000 millones (US$ 14 millones). Por otra parte, explicó que el restante G. 21.000 millones (US$ 3 millones) se focalizó en lo social, cultural y educativo. Citó por ejemplo, que se destina a Diben para medicamentos, al Fondec para las artes, al Instituto Paraguayo de Artesanía, al Instituto Nacional de Audiovisuales y crecimiento vegetativo de cursos de las universidades nacionales.