Fiscalía sigue investigando posible corrupción en INC

Según el balance de la Industria Nacional del Cemento (INC), al cierre de octubre de este año, el resultado neto negativo de la empresa ya llegó a G. 50.474 millones y se debe a que los costos operativos, principalmente los de producción y salarios del personal, superan ampliamente a los ingresos de la firma. Asimismo, la fiscalía sigue investigando posible corrupción en la INC con la inversión de los US$ 80 millones.