Itaipú: descontratados solicitan reintegro

Según explicó el abogado de los 18 descontratados de Itaipú Binacional que no fueron reintegrados, Raúl Mongelós, no llegaron a una conciliación en la audiencia celebrada este miércoles debido a que los representantes de la binacional no presentaron ningún tipo de oferta, así como tampoco ningún tipo de pruebas de que los 18 afectados ingresaron de manera irregular.