La Ruta Dorada noruega, un desvío que vale la pena

Liv Elin Olsen sabe de qué habla: “Por la Ruta Dorada se tarda doce minutos más que por la Ruta Europea 6, o una semana, o un año, o quizás toda una vida”.

La mujer llegó a causa de un amor desde Balsfjord, en el norte de Noruega, a Inderøy, a dos horas en coche al norte de Trondheim. Había conocido a su marido Arve en la escuela de agricultura y se trasladó a la granja de Gulburet.

Olsen abrió una pequeña tienda en la granja. Los granjeros de la zona compraban allí alimentos y herramientas.

Con el tiempo, construyó una panadería junto a la tienda de comestibles y añadió una acogedora cafetería. Se convirtió en un lugar de encuentro para la gente del lugar, que se quedaba a charlar después de hacer las compras.

La Ruta Dorada noruega por carreteras rurales

Inderøy es una zona agrícola, con colinas. Los campos sembrados se alternan con pequeños bosques y praderas de pastoreo de vacunos.

Por sinuosas carreteras rurales, los viajeros llegan al lago interior Granavatnet, donde abetos oscuros se reflejan en el agua cristalina.

Es una península tranquila, de apenas 20 kilómetros de largo pero con una muy buena ubicación, ya que está justo a un lado de la Ruta Europea E6 que recorre toda Noruega, desde la capital Oslo a lo largo de unos 3.000 kilómetros hasta Kirkenes. Desde allí solo hay unos pocos kilómetros hasta la frontera rusa.

La Ruta Dorada noruega con un nombre que seduce

La E6 es también la carretera que toman los turistas que quieren ir al Cabo Norte con el coche o casa rodante. Y aquí es donde empezaron las reflexiones en el ayuntamiento de Straumen, la principal ciudad de la península: ¿cómo se puede atraer a estos turistas de la E6 hacia Inderøy?

Un nombre sugerente ayudaría, pensaron. “En 1997 aparecieron las primeras ideas sobre la Ruta Dorada”, recuerda Liv Elin Olsen.

La gente de la zona debatió en grupos de trabajo, en los talleres surgió la idea de las tiendas rurales en las que los turistas pudieran comprar pan, embutidos y queso como provisiones de viaje.

La Ruta Dorada (Gyldne Omvei, “desvío dorado” en noruego) suena a tesoros deslumbrantes, pero la denominación tiene un origen real, porque los campos de cereales de la península brillan dorados bajo el sol de finales de verano.

Por eso, desde hace 25 años, existe una ruta por la carretera nacional 761 que va de la E6 a Inderøy, llamada la Ruta Dorada.

El camino promete gastronomía y cultura local. Queserías, un centro de costura de trajes tradicionales de Nord-Trøndelager, la iglesia de Sakshaug del siglo XII y una fábrica de helados.

Por supuesto, también la granja de Liv Elin Olsen. Su especialidad es el pan de comino. Y el aquavit, la bebida destilada escandinava, al menos para probarlo.

Los helados de Gangstad, presentes hasta en los barcos

Quien venga desde el norte y abandone la E6 en Vist, verá una majestuosa granja en Gangstad tras recorrer unos kilómetros por la carretera nacional 761.

Esta fue la primera quesería de Noruega, dice su fundadora, Astrid Aasen. “Hoy hay más de 150″, destaca. Aquí se elaboran quesos azules y de moho blanco, así como quesos con ajo, comino y hierbas de los jardines de Inderøy.

También crearon diez tipos de helado y, además de clásicos como el de vainilla y chocolate, hay un helado de alce que utiliza las puntas de las agujas de abeto.

Los helados de Gangstad han llegado a numerosas tiendas de delicatessen de Noruega, e incluso se sirven como postre en los barcos de Hurtigruten, el expreso del litoral noruego.

Los hermanos Per y Steinar Morten son granjeros y fabricantes de cerveza. Per se ocupa de las vacas lecheras, Steinar tomó otro camino en los años 90. “Experimenté durante dos años, todo empezó con un zumo de cebada parecido a la Kölsch. No lo llamamos Kölsch, sino Kvamsholmer, por una pequeña isla de los fiordos”, explica.

Su Inderøy Gårdsbryggeri obtuvo en 2007 todos los permisos oficiales y los granjeros-cerveceros pudieron despegar. Hoy, Steinar Morten elabora 28 cervezas, desde la ligera con un 3,7 por ciento de alcohol, hasta la fuerte, que solo puede venderse en las tiendas estatales Vinmonopolet por su 10,2 por ciento de alcohol.

El agua de la vida

Esto rige también para la aqua vitae, más conocida como aquavit, el “agua de la vida”. Se destila, por ejemplo, en la granja Berg Gård de Svein Berfjord y su hijo Vebjørn.

“Nos preguntamos: ‘¿Qué hacemos con el comino que crece en nuestros campos? ¿Col fermentada o aquavit?’”. La respuesta: Svein se convirtió en akevittbonde, un agricultor de aquavit.

Aquavit Nro. 1, con un 42 por ciento de graduación alcohólica, es el nombre de la bebida destilada casera, que se vendió por primera vez en la primavera de 2016, luego de ser añejado durante nueve meses en barricas de jerez, con notas de anís y comino.

Cada botella fue numerada el primer año por el akevittbonde Svein y su familia, individualmente y a mano. Produjeron 5.000 botellas en pocos meses.

Siete años después, esto ya no es posible, porque la destilería Inderøy Brenneri produce unas 30.000 botellas anuales. Se destilan 22 tipos de aquavit diferentes, con hierbas, diente de león o brotes de agujas de pino, con serba y frambuesas o con ulmaria.

Con hierbas

¿Cuál es el más vendido? “Por supuesto, nuestro Gyldne Aquavit (Aquavit Dorado), de 38 por ciento”, dice Svein. “Lo llamamos así porque todas las hierbas añadidas crecen a la izquierda y la derecha de la Ruta Dorada”, explica.

Pero quien busque el aquavit en la tienda rural buscará en vano porque, se sabe, en Noruega rigen estrictas normas de venta del alcohol.

Solo está disponible en la tienda Vinmonopolet. Pero se puede conseguir mermelada con sabor a aquavit en la tienda de la granja.

Allí también se celebran todas las semanas catas. A la luz de las velas, ambientadas en el depósito de barriles de la destilería: pequeños sorbos de degustación -permitidos por el Estado- de las distintas variantes del “agua de la vida”.

Casa de muñecas con una vista soñada

Lo primero que hace el productor de leche Per Magnus por la mañana es llevar las vacas al establo, y luego él y su mujer Lisa preparan el desayuno para los huéspedes del Gårdshotell Husfrua (ama de casa), cerca de Straumen.

Las habitaciones de la casa de madera parecen una casa de muñecas. Data de 1866, como gran parte del mobiliario y la decoración de salones y dormitorios.

“Si busca algo especial, ha venido al lugar adecuado para pasar una noche”, dice Per Magnus. O para unos días, para descubrir Inderøy en bicicleta por las carreteras rurales con poco tráfico, o para emprender una excursión por el sendero cultural Kultursti, de casi 20 kilómetros de longitud, a lo largo de la costa.

Información sobre la Ruta Dorada

Destino: la Ruta Dorada (“Den Gyldne Onvei”) lleva desde la E6 hasta la península de Inderøy, en la provincia de Trøndelag, en las localidades de Røra y Vist, a tiendas de productos agrícolas, cafés rurales, galerías de arte y queserías.

La región, en la que Trondheim es la ciudad más grande, forma parte de Noruega Central. Oslo está a ocho horas en coche.

La mejor época para viajar: de mayo a octubre. Las tiendas rurales están abiertas todo el año.

Alojamiento: hoteles rurales, casas de campo y apartamentos, cabañas y campings de diferentes precios.

Moneda: 10 coronas noruegas = 0,86 euros o 0,94 dólares

