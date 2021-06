A Paraguay le cuesta ser ganador

Se perdió contra Argentina, algo que está dentro del presupuesto. Pero anoche la selección paraguaya supo reponerse inclusive al tempranero gol argentino, sin embargo, el esfuerzo de equilibrar el trámite del partido y más, pasar a ser dominador casi todo el segundo tiempo, no sirve si no se remata al arco.

Es un déficit del equipo de Eduardo Berizzo, quien una vez más se equivocó anoche, principalmente en la tardía decisión de recurrir a los cambios y muchas veces desacertados. El cuadro de Messi se puso en ventaja muy temprano, tras una jugada fina de Di María y Gómez, este definió con sutileza ante la salida de Silva. Entonces quedaba mucho tiempo de partido, tras la ventaja se volvieron a ver algunos lujos de los albicelestes, pero no tardó mucho el equipo paraguayo en evitar ser superado, no obstante, nunca tuvo la profundidad para quebrantar el arco rival, más que con centros largos, muchos de ellos a los tumbos.

En el segundo tiempo, con más actitud y ganas, pero sin claridad en ataque, se lo tuvo más en su campo a Messi y su cuadrilla, y que en este lapso casi no apareció. Se hizo dominador Paraguay, los cambios se imponían, pero en el banco Berizzo dudaba más que otra cosa en esa responsabilidad. El esfuerzo mereció por lo menos el empate, pero si no se remata al arco adversario cuesta bastante. Una vez más hacemos hincapié: con Almirón solo buscando claridad en ataque no alcanza si no tiene acompañamiento, incluso del mismo conductor, que tenía a sus espaldas a fichas que podrían aportar más como se daba el trámite del partido. Actitud sin agresividad en ataque no tiene “vuelto” y siempre se pierde.

“El empate hubiera sido lógico”

El técnico Eduardo Berizzo señaló que la selección paraguaya tuvo “agresividad en la recuperación de la pelota, un gran despliegue. Arrinconamos a nuestro rival, pero no pudimos encontrar la jugada para empatar el partido. No tuvimos la claridad exacta, pero creo que a partir de equiparar fuerzas, el empate hubiera sido lógico”.

Agregó: “En el uno contra uno es difícil de igualar contra un rival de gran jerarquía, pero a partir del esfuerzo, de lo que le pusimos, tal vez era meritorio no irnos perdiendo”.

Resaltó “la actitud de los jugadores, que le pusieron fútbol y los ingresos hicieron bien para circular mejor la pelota y nos faltó la claridad de poder destrabar una defensa que se agrupó en el borde de su área y cerró los caminos al gol”