Romero: “Falta fuerza en la selección”

“Ayer mejoró, jugamos contra un equipo grande, bien organizado, pero no era la gran cosa, no sé, falta algo en nuestra selección, jugadores con fuerza, que tengan más profundidad, el físico para romper una defensa como la que plantó Argentina. Gabriel Avalos se borró y tampoco podemos convertir de pelota parada”, dijo a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Antes era otra cosa, hacíamos goles de pelota parada, ahora no podemos meter gol de cabeza en el área del adversario”, añadió el futbolista que jugó el Mundial de México 86 con la albirroja.

No existen jugadores para jugar como quiere el entrenador. “Creo que no tenemos los jugadores para lo que quiere el técnico, tratan de hacer, se nota que hay esfuerzo, pero necesitas de jugadores de fuerza, que lleguen al área y no tenemos. Avalos estuvo mal, González ingresó tarde, la filosofía de juego de Berizzo no entra en los jugadores”.

Romero señaló que hay partidos en los que hay que jugar con un delantero como Oscar Cardozo. “Hay partidos que tenes que utilizarle a un Oscar Cardozo, por ejemplo, hay momentos en los que se tiene que utilizar a jugadores fuertes, se llega bien hasta el área y después ya no tenemos luces”.

Chile es el próximo rival y para Romero está mejor que Argentina. “Brasil es el único país de Sudamérica que le puede ganar a los europeos. Vamos a ver como termina la Copa América, Chile está jugando bien, son rápidos y nos va a complicar, necesitamos hombres fuertes adelante y uno en el mediocampo al estilo de Víctor Cáceres que paraba todas, ahora los volantes no entran al área, no tienen fuerza, son frágiles”, hablando también de Brasil y el nivel que tiene actualmente.

“Creo que los jugadores procuran, no tienen la fuerza para romper el esquema de un equipo grande. Bolivia jugó con su segundo equipo, no era parámetro para nuestra selección. Necesitamos jugar de manera más frontal. Hay momentos que dos veces tenemos la pelota, nos sacan, ayer tuvimos más la pelota, pero no les lastimamos”, agregó.

Dio nombres de algunos delanteros que juegan en Paraguay que podrían ser utilizados. “El que me impresiona bien es Dionicio Pérez, está Ferreira en Libertad, Cardozo te puede ayudar, necesitamos jugadores de esa característica, Sánchez se paró mejor que Cubas que es muy frágil. Arzamendia tiene luces y sombras, pero tiene mucha voluntad. No hay que tener miedo de atropellar, hay que jugar, a veces con pelotas largas, pero necesitamos un líder dentro de la cancha y eso se nota”.

Sobre un posible cambio de técnico dijo. “No podes cambiar ahora, hay que esperar que termine la Copa América, ojalá se juegue como ayer, pero con más fuerza. Hay que arriesgar más, no hicimos daño y Argentina no era la gran cosa”, concluyó.