Marques reconoce la deuda pero no el monto

En el 2014, cuando era representado por Regis Marques, Wilson Pittoni llegó al Bahía y producto de ese paso ahora reclama unos Gs. 500.000.000 a su exagente. El empresario sostuvo que “este monto no existe. Sí existe una plata que le debo (...) Existe una plata por imagen”.

“La mayoría de los jugadores que cobran un monto importante en Brasil, cobran de dos maneras: la certera de trabajo y de imagen. Como un jugador extranjero no puede tener empresa en Brasil cobraba en mi cuenta”, explicó en charla con el Cardinal Deportivo.

“Esta plata tiene que cobrar en Brasil. No puedo enviar afuera. Sería evasión de divisas (...) Él insiste en que envíe a Paraguay y no se puede”. Marques recalcó que el dinero adeudado “no llega a Gs. 500.000.000, yo tengo en planilla (...) La señora de él me envió por correo una cuenta, hace un mes, y sus cuentas están bloqueadas por una deuda”.

“Hay una plata, va a cobrar si pasa la cuenta de Brasil y le transfiero. A Paraguay no puedo enviar”, subrayó. Además, Marques apuntó que el jugador debe arreglar su CPF (Cadastro de Pessoa Física), un documento relacionado con los contribuyentes. En un momento de los intercambios de mensajes con Pittoni, Marques reconoció que lo “amenacé. Fue un momento de calentura porque habla mucho y no soluciona su problema”.