Wilson Pittoni reclama más de Gs. 500.000.000 a Regis Marques

El inconveniente entre Wilson Pittoni y su exrepresentante Regis Marques se conoció por las redes sociales. El jugador señala que Marques le adeuda unos Gs. 500.000.000. “Es una deuda del 2014 y 2015, cando estaba en Bahia. En su cuenta le entraba mensualmente R$ 50.000, por la cartera de imagen que un jugador cobra. Ahí se cobra por el salario y por imagen”, detalló. “En Brasil se cobra el salario normal y se cobra por imagen. Ese cobro por imagen se le iba todo a su cuenta”, acotó.

En charla con el Cardinal Deportivo indicó que “por el impuesto que hay le entraba R$ 35.000 reales más o menos libre, que era mi dinero”. Tras su paso por el fútbol brasileño volvió a Olimpia, y la “relación era buena”, así como cuando estuvo en Guaraní y Sportivo Luqueño a finales del 2018.

Durante este tiempo “prácticamente terminó la relación jugador y empresario, de hablar siempre, de responder, de buscarme club. Para el 2019 me quedé sin club, sin nada. No me responde los mensajes, las llamadas y traté de seguir jugando. Desde ese año hasta ahora no me respondía los mensajes ni las llamadas”.

PROBLEMA CON EL FISCO BRASILEÑO

El agente de jugadores argumentó que Pittoni tiene un inconveniente con el fisco brasileño. Ante esto, Pittoni aclaró que “hay una deuda con el fisco de Brasil por el auto que me compré, pero no tiene nada que ver porque él me enviaba dinero cuando había una relación. Es una excusa de él. A todos les envía dinero a Paraguay”.

El volante puntualizó que la deuda “no es mucho. Creo que estaría por los R$ 20.000. Es el impuesto que se paga anualmente por el auto”. Durante la una parte de la conversación por el reclamo, Pittoni manifestó: “Realmente se enojó conmigo, me escribió y me dijo un montón de cosas (...) Hasta dijo que no me iba a pagar”. Añadió: “Si sigo rompiendo las pelotas por redes sociales no me iba a pagar a mí”.

El futbolista comentó que en su momento intentó cobrar por intermedio de un abogado, pero Marques le dijo “para qué vas a gastar en un abogado. Yo voy a solucionar”. Pittoni acotó que el abogado “puede cobrar ese dinero, por la cartera de trabajo, con mi autorización”.

Por último subrayó que “para no llegar a eso siempre traté que me soluciona por las buenas (...) Él dice que yo quiero cobrar en Paraguay pero eso es mentira”.