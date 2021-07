Caniza: “Lamentables declaraciones”

“Hoy me sorprendió algunas declaraciones de Miguel Almirón, nuestro ídolo, con respecto a los ex futbolistas de la selección paraguaya. La verdad que ha sido lamentable las declaraciones de Almirón porque le falto el respeto a los ídolos que han vestido la casaca albirroja”, comenzó diciendo Caniza en un video a través de su cuenta en la red social Facebook.

“Si él ha escuchado algún comentario o crítica, hubiera dicho nombre y apellido, de mi parte en estos tiempos sí he criticado a la selección, pero he criticado al entrenador, no había necesidad que meta en la bolsa a todos porque estamos hablando de ídolos que han hecho mucho por el fútbol paraguayo. Yo, por ejemplo, respeto muchísimo a Romerito, a Cabañas, a esos muchachos del 86 que son mis ídolos”, añadió.

Habló de sus excompañeros. “Después están Gamarra, Chilavert, Acuña, Ayala con quienes tuve la suerte de jugar, son ídolos que lo serán ayer, hoy y siempre. El dijo que el único que tiene respaldo para hablar de la selección es José Luis Chilavert. Y Chilavert es un grande y nadie lo duda, pude estar yo con él en la selección. Creo que hay que enseñarles a los chicos los ídolos de antes, quiénes fueron y qué hicieron. A nosotros nos costó mucho sudor poder clasificar y competir en los Mundiales. Yo no me siento mal, hubiera dicho Denis Caniza hizo una declaración, está bien, pero meter a todos esos ídolos es una falta de respeto total hacia ellos”.

Mencionó que él fue uno de los que criticó a la selección durante la Copa América. “Fui uno de los que he criticado durante la Copa América, no sé quien más habló, pero cada vez que la selección gana elogio al equipo, cuando me parece que juegan mal también lo digo, al que más dirigí mi critica fue al técnico porque hizo mal las cosas y necesitamos explicaciones de lo que hizo mal”.

“Yo habló más como hincha, no tengo ningún interés en estar en la selección paraguaya, opinó como hincha. Soy técnico recibido, pero hace dos años no trabajo en eso, quizás algunos tienen trabajo y no pueden opinar bien y tienen que cuidar sus palabras”, añadió.

Expresó además que “habló por mí, porque en varios partidos que a mi parecer Paraguay no jugó bien critiqué la labor del técnico. Encontré algunas veces a los miembros del cuerpo técnico, ellos no son amigos míos, son conocidos. Ellos son los líderes del grupo y tiene que cuidar estos detalles porque se pusieron una mochila pesada y ponerse la mochila de pelearse con los exfutbolistas es más pesado aún. Si esto sirve para que ganen, bienvenido sea, que se clasifiquen a un Mundial y que nos critiquen”.

Seguirán hablando si no se hace bien las cosas. “Si no hacen bien las cosas, estaremos cuidando el prestigio que le dimos a la selección, seremos más celosos de la actuación del equipo, si hacen bien las cosas le vamos a aplaudir y si no, les vamos a criticar. A mí me llaman para opinar, no tengo la verdad absoluta, pero tengo la experiencia de haber jugado mucho tiempo este deporte. Los jugadores actuales tienen que saber quiénes pasaron por ahí”.

Señaló que en la albirroja no hay conducción. “En la selección no hay conducción del entrenador mismo y los dirigentes. La mochila que tienen es pesada, y ahora pusieron más pesado aún. Lamento mucho estas declaraciones, yo cuando les veo me arrodillo frente a ellos porque me hicieron muy felices en mi niñez, por ejemplo, los que fueron a México 86. Ojalá que ya no hagan más esto porque tendrán una pelea innecesaria”, afirmó.