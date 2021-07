Para el Miggy, el único que “tiene espalda para hablar” es Chilavert”

Jugadores que en otros tiempos defendieron la camiseta de la Selección Paraguaya de Fútbol opinaron en su momento sobre el desempeño de la Albirroja tanto en las Eliminatorias Sudamericanas como en la Copa América.

Recientemente, exjugadores como Miguel Ángel Benítez y Carlos Gamarra opinaron acerca de la Albirroja. Sin embargo, Miguel Amirón manifestó en comunicación con el Cardinal Deportivo: “El único que tiene historia, para mí, es (José Luis) Chilavert”.

“Él tiene espalda para hablar de la selección pero después hay gente, que no voy a nombrar, que se quiere sentir nuevamente importante. Cosa que ya no. Los importantes somos nosotros ahora que estamos jugando (...) El resto ya pasó”, remató el atleta.

Además se refirió a las críticas recibidas por Gastón Giémenz, su compañero de equipo. “Tenemos un grupo muy bueno, cosa que antes no veía. Somos un grupo muy unido, nos juntamos y hablamos (...) Lo importante es que adentro esté todo en orden”.

“No hay alguien que se piense que es una estrella. Todos estiramos el barco para adelante (...) Una crítica de alguien o de alguna persona que no entiende, o no sabe, no nos afecta”, sentenció. Almirón valoró el trabajo que la Albirroja está realizando con Eduardo Berizzo.