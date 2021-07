Celso Ayala pide respeto y apunta a la trayectoria de Miguel Almirón

Otro exjugador de la Selección Paraguaya que opinó sobre las declaraciones de Miguel Almirón, fue Celso Ayala. El exdefensa de la Albirroja sostuvo: “El chico tiene que respetar y entender (...) Está hablando de jugadores que han logrado cosas en su carrera deportiva, cosa que él no logró todavía. Y no sé si maduró. Está muy equivocado el chico. Pasa por respetar generaciones, estilo de juegos porque todos los estilos son válidos”.

El miércoles, Almirón manifestó que el único que tiene espalda para hablar de la selección es José Luis Chilavert. “Para mí es un chico que no está preparado y no está informado para poder disentir en una charla cuando se le pregunta bajo presión. El fútbol paraguayo le da el mote de mejor jugador paraguayo o el mejor jugador de la selección cosa que para mí es exagerado porque no veo que sea determinante para la selección”, puntualizó en charla con el Cardinal Deportivo.

“Ser líder es otra cosa y para mí el, por el carácter que tiene no puede ser líder. No sé si en su casa es líder. Ser líder es otra cosa, no salir y bombardear y decir un montón de cosas sobre generaciones de futbolistas (...) Acá hay campeones de América, hay jugadores que han ganado todo (...) No puede salir y decir esas barbaridades”, afirmó.

El antiguo defensa de la Albirroja, con relación a las críticas que recibe esta selección, dijo: “Cuando tenés esa mochila de mejor jugar de Paraguay, la estrellita de Paraguay, hacete cargo de eso pero dentro de la cancha, no afuera. Y no veo que adentro se ponga la mochilita y sea líder. No veo eso”.

Ayala apuntó hacia los logros del jugador del Newcastle: “No sé si ya ganó algún campeonato. Habrá ganado, no sé. Decimos líder y no sé qué tipo de líder es si nunca jugó y nunca ganó nada, tampoco es determinante para la selección. Yo lo veo de esa forma”. Este miércoles, Carlos Gamarra puso paños fríos a la situación. El Colorado entendió que Almirón estaba en un momento de calentura.

“Esto no es una guerra de generaciones, ni una guerra de jugadores. Si hacemos eso estamos errando grande. Nosotros no competíamos contra los jugadores de 1986, ni pensábamos en eso (...) Nosotros queríamos jugar un mundial, ese era el objetivo mas grande. No se nos pasaba por la cabeza para ser mejor que otra generación”, aseguró.