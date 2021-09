Pólvora mojada en la Olla

El Ciclón, con una mejor imagen

Guaraní había tenido un mejor arranque, con presión y buen manejo del balón. La respuesta de Cerro Porteño fue inmediata, no solo para emparejar las acciones, sino para superar la línea futbolística del rival.

La “Pantera” Morales tuvo un par de ocasiones para anotar, pero sus disparos, el primero luego de una larga corrida fueron, fueron tapados por Gaspar Servio.

Fue el partido de las pifiadas en el área. Cardozo Lucena no pudo rematar frente al arco y Alfio Oviedo también tuvo problemas para darle de lleno al balón.

El Ciclón fue estableciendo una clara diferencia, que no la pudo plasmar en el marcador. El Cacique debió recurrir a las faltas para frenar al dueño de casa que había ido al descanso con mejores sensaciones.

Para la segunda etapa, el “Míster” Jubero ajustó algunas piezas en el elenco legendario y el duelo fue más nivelado. Los azulgranas, de gran despliegue físico, fueron perdiendo lucidez. Buena actuación del “Rayo” Mateus, que no resuelve bien las jugadas generadas.

En la complementaria, Fernandes le quitó una pelota de gol a Fernández. El brasileño tuvo una magnífica intervención y pudo enviar el balón del córner luego del cabezazo del “Choco”, el joven zaguero aurinegro que no completó el encuentro por lesión.

En tiempo adicional, cada conjunto tuvo la oportunidad de marcar, Guaraní por intermedio de Florentín, cuyo tiro fue bloqueado y Cerro mediante Luis Fariña, quien le pegó “mordido”.

En el balance, el rendimiento cerrista fue mejor. Por momentos, Guaraní estuvo contra las cuerdas, principalmente cerca del cierre del primer fragmento. Tuvo la fortaleza necesaria para conservar el invicto y los cinco puntos de diferencia con relación a su adversario. Un partido esperado entre los mejores del Clausura al que faltó lo principal, el gol.

“Partido de buen nivel”

Los entrenadores quedaron conformes con lo desarrollado en barrio Obrero. El técnico cerrista Francisco Arce significó que fue un duelo de buen nivel. “Realmente creo que jugamos un partido de buen nivel, lastimosamente no pudimos convertir. Nos llevamos un punto, pero si seguimos con este rendimiento podemos llegar al objetivo”, significó el “Chiqui”.

* Fernando Jubero, por su parte, manifestó: “Fue un partido donde el rival no nos dejó salir. A pesar de eso hicimos un partido muy inteligente. Me voy satisfecho con el rendimiento de mi equipo. Creo que hemos sido protagonistas y sabíamos que si no podíamos ganar, teníamos que mantener la ventaja de distancia”, indicó el DT aurinegro.

