“Recién hablé con mi hijo y me dijo que no viene para el combo”

Insólito. Eduardo Berizzo citó para un combo clave de las Eliminatorias Sudamericanas a un futbolista que en diez meses solo sumó un poco más de veinte minutos de fútbol. El noviembre de 2020, Blas Riveros sufrió una rotura de ligamento interno y cruzado de la rodilla izquierda y, después de una larga recuperación, recién el lunes volvió a las canchas y disputó la última parte del triunfo 2-1 de la categoría reserva del Brondby sobre el Copenhague.

Luego de una semana de la oficialización de la convocatoria, el club de Riveros prohibió el viaje del lateral a Asunción para los cotejos del clasificatorio mundialista. “Hoy estábamos hablando con mi hijo y me dijo que no viene”, confirmó Lucio Riveros, padre del exOlimpia. “Él no está todavía al cien por ciento (...) Él es consciente de la situación, que no está jugando, que le falta ritmo, que aún no está con ritmo para jugar por la selección”, agregó al Cardinal Deportivo.