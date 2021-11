La Liga de Sud tuvo una jornada inaugural de luto por el fallecimiento de Nelson Solano de 1° de Marzo. Después del primer partido de la temporada, el joven sufrió aparentemente un paro cardíaco y fue trasladado en una patrullera hasta el hospital de Ñemby, donde confirmaron la muerte del futbolista de 21 años. “Seguramente, estos campeonatos locales a cargo de las dirigencias, de las ligas, se descuidaron y no tuvieron paramédicos y la ambulancia”, expresó el presidente de la Unión de Fútbol del Interior (UFI).

“Casi todos tienen (ambulancia). Estuve en Sapucai, en J. Augusto Saldívar. Estaban paramédicos y cuerpo de bomberos. En este caso, no habrán previsto o se les escapó. Yo estimo que se habrán descuidado en no tener o en no prever. Estamos hablando de San Antonio. Acá cerca nomás”, agregó Óscar Ramírez a ABC 730 AM. Las ligas de la UFI reanudaron la competencia después de la autorización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y con el propósito de clasificar a la Copa Paraguay 2022.

Ramírez recordó que hace cinco años hubo un caso similar, pero que en aquel entonces, hubo paramédico. “Fue en Itapúa, hace cinco años. Era un chico, era arquero, pero ahí había paramédico, pero tuvo una muerte súbita”, relató el titular de la UFI. El caso fue en referencia a Diego Vázquez, portero de Coronel Martínez de Yuty, quien chocó contra un rival en pleno encuentro. El guardameta recibió asistencia y por la gravedad del golpe, fue trasladado hasta Encarnación, pero en el camino, había perdido la vida.