El penal de la Libertad

Merlini y Cardozo, protagonistas

¡Que partido! Cambiante, jugado y también friccionado. De un ida y vuelta del primer tiempo a un dominio de Libertad y salidas de contragolpe de Olimpia en la complementaria. Propio de un clásico y más, en este ecosistema, donde solo está en juego el honor, si no que también la Copa Libertadores para el local y la Supercopa Paraguay para el visitante.

El gol inicial de Hugo Quintana, producto de un error provocado, parecía determinar un protagonismo absoluto del Decano, pero la reacción del Gumarelo fue rápida en la iniciativa, pero tardó en el gol, que llegó a través de Ferreira cuando no eran muy claras las situaciones. La primera parte acabó con la paridad, pero con el Repollero más ambicioso desde el ingreso de Merlini.

En la complementaria, el argentino fue clave para el desequilibrio individual y generar secuencia al equipo en ataque. Pero en el mejor momento, Martín Silva volvió a equivocarse como en el 0-1. Esta vez, falló en el puñetazo un balón aéreo y marcó en contra. Un tanto así, sin dudas es demoledor, pero el conjunto de Daniel Garnero evidenció la categoría y más, con el ingreso de Óscar Cardozo, quien trianguló con Lorenzo Melgarejo en inferioridad numérica para dejar al segundo cara a cara con el arquero y definiendo de cachetada.

Aunque el 2-2 podría conformar, el campeón fue por el triunfo y en el tiempo agregado un remate de Julio Enciso pegó en la mano derecha de Iván Torres. Claro penal no visto por el árbitro, pero señalado y corregido por el VAR. Enciso, con el público anfitrión encima y la oportunidad de la victoria, agarró el compromiso y cambió por gol con una ejecución colocada.

Pidió la palabra...

...el técnico Daniel Garnero y se descargó: “Sinceramente me sorprendió algunos insultos que recibí. Nunca hablé de mi salida de Olimpia, nunca preguntan, se habla mucho, se dice muchas estupideces. Me echaron con todo el derecho de la comisión de echarme”.

Agregó: Tenía que arreglar la deuda, me debían más de siete meses, me debían el tricampeonato, el tetra, premios. Si yo me ponía exigente, iba a ser una complicación muy grande para el club. Traté de ser dócil posible, hice lo que no hubiese hecho con ningún club, le dí 27 meses de plazo, al cuarto, me llamaban cada 15 días, no deposites, no depositaba, ahora sí, ahora sí, nunca hice nada. Hace seis meses que no cobro y me hablan de traición, hijo de puta. Nunca hice nada para complicarle la situación”.

@DarioIbarra01