El Guma está en forma

Fue superior en las dos etapas

Libertad tomó la iniciativa y fue moviendo el esférico intentando llegar con desbordes, activando el trabajo de sus extremos Tito Villalba y Lorenzo Melgarejo para encender los ataques pero el cuadro celeste luego de acomodarse no cedió muchos espacios para la profundidad gumarela. Igual contó con dos llegadas sobre la izquierda con Villalba asistiendo a Lezcano primeramente y luego a Melgarejo, ambas ocasiones que terminaron afuera del arco rival.

Resistencia trató de explotar la pérdida del balón del adversario para llegar con gente rápido para dañar pero le faltó precisión en los últimos metros. En el trabajo de creación no tuvo mucha inventiva Libertad y cada ataque lo resolvía con malas decisiones o falta de efectividad para culminar los avances que no fueron en abundancia como en su partido anterior. En la recta final de la primera fracción siguió insistiendo pero con una clara de Melgarejo que cabeceó al centro del arco facilitando el trabajo del golero Dos Santos como una situación clara no aprovechada.

Lea más :El Brighton de Julio Enciso extiende su buena racha

Tras el descanso volvió con más fuerza el equipo repollero que salió decidido a encontrar la ventaja. Fue trabajando el juego con desbordes y llegadas profundas que surtieron efecto a pocos minutos porque volvió a tener espacio Villalba y tuvo tiempo para poner un centro a la cabeza de Melgarejo que resolvió con gol.

Al equipo del Bajo le costaba todo pero tuvo su mejor momento para empatar con un penal a favor que desperdició el brasileño Da Silva y más expulsión de Barboza que no supo capitalizar quedando con las manos vacías cuando Melgarejo decretó el segundo sobre el final.

El análisis de los Martínez

En Libertad se recibió con satisfacción el triunfo para seguir en la punta. El volante Hugo Martínez señaló: “Estoy muy contento con los compañeros por esta nueva victoria y el gran esfuerzo que hicieron cada uno de ellos, el rival propuso un partido inteligente y se cerraron bien. En lo personal me siento satisfecho gracias a la confianza del técnico por tenerme en cuenta”, finalizó.

En el sector de Resistencia se tomó con serenidad la derrota y el delantero Diego Martínez indicó: “No se nos están dando los resultados, nos hicieron daño en el juego aéreo y debemos levantar la cabeza con trabajo”.

Sobre el penal que no lo pateó dijo: “El compañero me pidió y somos un equipo, lastimosamente no pudo convertir tuvo mala suerte”.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)