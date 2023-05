“Contento con el partido realizado”, enfatiza el técnico de Trinidense

“La verdad que muy contento con el partido que hicimos. Creo que fue casi perfecto. Después que Guaraní quedó con un hombre menos creo que se notó esa superioridad, pudimos sacar un resultado más amplio, pero me voy muy conforme con el rendimiento de los muchachos”, fueron las primeras palabras de José Arrúa, entrenador de Trinidense, tras la victoria 2-0 ante Guaraní.

Lea más: Guaraní vs. Sportivo Trinidense: ‘Triki’ arrasa en la toldería y trepa al tercer lugar

Seguidamente, el adiestrador añadió: “Con la expulsión del hombre de Guaraní se notó demasiado la diferencia numérica. Pero también fue mérito del equipo no apresurarse y mantenerse siempre concentrados. Creo que en el once contra once el juego estuvo un poco más parejo.

Consultado sobre por dónde pasó la diferencia entre uno y otro equipo, Arrúa explicó: “Hoy volvimos a nuestro fútbol. En las dos fechas anteriores cambiamos un poco nuestra forma de jugar por los rivales que tuvimos (Libertad y Ameliano). En este encuentro recuperamos la tenencia de la pelota y el equipo supo manejar con calma la situación de estar con uno más”.

Con su victoria, el conjunto del barrio Trinidad llegó a los 31 puntos y se posiciona en el tercer lugar de la tabla. “Cuando empezamos nos pusimos la vara alta, pero luego sabíamos que iba a ser partido a partido. Los jugadores están muy comprometidos, cada fin de semana juegan como si fuera una final y eso se refleja en la tabla de posiciones. Todo esto es mérito de ellos”.

Para finalizar, el técnico albiazul dejó un mensaje claro: “Ahora tenemos que pensar en lo que viene. Tenemos que mantener los pies en la tierra porque aún falta mucho para cumplir con el principal objetivo”.