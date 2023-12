Cerro Porteño: Velázquez, el apuntado

Gustavo Velázquez es el defensor central al que apunta Cerro Porteño para reforzar la zona defensiva. El paraguayo, actualmente en Newell’s de Argentina, aún tiene contrato por dos años con el club rosarino, por lo que la directiva azulgrana tendría que realizar una compra si desea contar con su concurso.

Lea más: Los árbitros paraguayos para el Preolímpico de Venezuela

“Estuve hablando el lunes con Fernando Jubero. Me preguntó si tenía ganas de venir con ellos. Le dije: ¿cómo no voy a tener ganas de venir a mi club, si soy hincha de Cerro?”, comentó el zaguero a medios radiales.

A renglón seguido, mencionó: “Acá (Newell’s) me deben unos meses y si no se puede arreglar, se podría dar una salida. Me presento el lunes y me sentaré a hablar con ellos. No creo que haya problema si hablamos bien”, significó.

Velázquez tuvo dos etapas breves en el Ciclón, entre 2016 y 2017, totalizando 11 partidos. Cerró la charla indicando: “Si no se resuelve mi situación, creo que sería momento de volver (a Cerro). Si ellos cumplen, me quedo. Si no, buscar una salida beneficiosa para ambas partes, así nadie se enoja”, consignó.

* Una necesidad. En la zaga central, el entrenador del Ciclón, Víctor Bernay, cuenta con Jorge Morel, Eduardo Brock y Ronaldo Dejesús, recordando que Lucas Quintana, quien terminó jugando de titular, estará fuera de las canchas entre seis y ocho meses, tras sufrir la rotura de ligamento cruzado.

Teniendo en cuenta esta situación, por lo menos son dos los marcadores centrales que debe contratar la institución de barrio Obrero, atendiendo los desafíos que afrontará en el 2024.