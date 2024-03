APF presenta el innovador calendario del fútbol femenino

Copa Anual FEM

El primero en disputarse será la Copa Anual FEM, cuyo inicio está fijado para el 12 de abril y que tendrá una duración estimada de seis meses, lapso en los que se jugarán 22 fechas corridas (132 partidos), sin adelantos, con la participación de los 12 clubes de la categoría de honor. Con este formato se deja de lado la división de la competencia en Apertura y Clausura, además de la liguilla, sistema utilizado hasta la temporada anterior.

Copa EFE

La temporada del fútbol femenino innova además con la creación de la Copa EFE, que contará con un formato hexagonal, en el que se tendrán en cuenta la sumatoria de puntos de las dos categorías (Primera y Sub 18) del Campeonato Anual, que tendrá como desenlace el posicionamiento final para la Copa EFE. Los equipos estará divididos en dos zonas, la EFE 1 estará integrada por los primeros seis clubes del ranking del Torneo Anual, mientras que en la EFE 2 ingresarán del séptimo al duodécimo. Los clubes que acumulen la mayor cantidad de puntos, se quedarán con los títulos de casa zona.

Copa Paraguay FEM

La Copa Paraguay también aparece en la categoría femenina desde la actual temporada, con la participación de ocho equipos, los cuatro clubes mejores posicionados del Campeonato Anual Femenino más cuatro representantes de la Unión del Fútbol de Interior, que serán clasificados también del primero al cuarto del Campeonato Anual de UFI. La competencia se jugará en noviembre y tendrá cuatro jornadas, dos juegos por fecha y serán ocho enfrentamientos en una semana.

Formato de disputa. Cuartos de final: 1° APF vs. 4° UFI, 2° APF vs. 3° UFI, 2° UFI vs. 3° APF, 1° UFI vs. 4° APF. Semifinal: 1 solo juego/sin ventajas deportivas. Final: 1 solo partido/sin ventajas deportivas. Tercer puesto: 1 solo encuentro/sin ventajas deportivas.

Supercopa FEM

Por último se encuentra la Supercopa FEM, que completará la temporada del fútbol femenino en diciembre, con el enfrentamiento entre el campeón del Torneo Anual FEM y el monarca de la Copa Paraguay FEM.