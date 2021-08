Ameliano y Fernando se frenan en Intermedia

Ninguno de los dos conjuntos pudo aprovechar los empates que se presentaron en los demás cotejos, de igual forma ambos elencos, se mantienen en la pelea. En el caso de la “V azulada” a dos puntos de los puestos de ascenso. Por su parte, el equipo dirigido por Mario Jara se ubica a tres unidades del podio.

Estadio: Adrián Jara. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Esteban Testta y Nimio Vera. Cuarto árbitro: Luis Urunaga.

Sportivo Ameliano: Júnior Balbuena; Hugo Benítez, Jorge Cáceres, Robert Aldama y Marcos Martinich; Pedro Rojas (69′ Mauricio Pérez), Óscar Romero, Fredderik Alfonso y Jorge Giménez (88′ Cristian Gaitán); Álex Arce y Leonardo Delvalle (69′ Robert Noguera). D.T.: Humberto García. Fernando de la Mora: Horacio Almada; Diego Melgarejo, Julio López, Cristian Enciso y Leandro Esteche; Alejandro Samudio (77′ Ernesto Álvarez), Marcos Duré (84′ Jorge Quintana), Mílver Aquino y Luis Ortiz; Marco Prieto (ST Giovanni Bogado) y Adrián Alcaraz. D.T.: Mario Jara.

Goles: 53′ Alejandro Samudio (FM); 82′ Alex Arce, de penal (SA). Amonestados: 89′ Benítez (SA); 18′ Duré (FM).

Paridad en el barrio Trinidad

Rubio Ñu y Guaraní de Trinidad también se frenaron, al igualar 0-0 en al barrio Santísima Trinidad.

Estadio: La Arboleda. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Roberto Azari y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

Rubio Ñu: Víctor Centurión; Derlis Melgarejo, Francisco Silva, Leandro Benítez y Miguel Chávez; Juan Arrúa (77′ José Ayala), Luis Miño (64′ Willian Santander), Rodrigo Resquín y Paúl Villero; Enzon Bernal (85′ Hugo González) y Antonio Oviedo. D.T.: Ángel Martínez. Guaraní de Trinidad: Hugo Benítez; Gustavo Ortiz, Hugo Portillo, Fabián Stark (68′ Juan Servián) y Juan Casas; Mathías González, Christian Martínez, Francisco Portillo y Juan Heinze; Sergio Dietze (65′ Marcelo Dávalos) y Rodrigo Freites (53′ Matías Adamy). D.T.: Braulio Armoa. Gol: No hubo. Amonestado: 33′ Bernal (RÑ).

* Clasificación: General Caballero JLM 54 puntos, Resistencia 42, San Lorenzo 42, Independiente CG 40, Ameliano 40, Atyrá 39, Fernando de la Mora 39, Tacuary 39, Trinidense 37, 3 de Febrero 34, Rubio Ñu 33, 2 de Mayo 31, Iteño 31, Guaraní de Trinidad 30, Santaní 29, Capiatá 25, General Díaz 18 y Fulgencio Yegros 14.

La 27ª fecha inicia el viernes

La 27ª ronda del torneo de la segunda categoría ya tiene calendario definido, inicia el viernes con un duelo en la “ciudad universitaria”, además, contempla tres choques para el sábado, tres duelos para el domingo y se cierra el lunes con dos cotejos.

* Viernes: San Lorenzo vs. General Caballero JLM.

* Sábado: Fernando de la Mora vs. Tacuary; Santaní vs. Rubio Ñu; General Díaz vs. Fulgencio Yegros.

* Domingo: Resistencia vs. Ameliano; Independiente CG vs. 3 de Febrero; Guaraní de Trinidad vs. Sportivo Iteño.

* Lunes: Deportivo Capiatá vs. Sportivo Trinidense; 2 de Mayo vs. Atyrá.