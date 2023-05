División Intermedia: Técnico que debuta, gana en Sol de América

El cuadro visitante generó las ocasiones más claras de la primera fracción, todas con disparos de larga distancia de Jorge Pineda y Alfredo Machado, quienes con sus tiros propiciaron las grandes intervenciones de Bernardo Medina.

En la complementaria, fue todo del “Danzarín” y llegó al merecido tanto del desnivel con un cabezazo de Lisandro Cabrera, quien minutos antes ya había anotado, pero el gol fue mal anulado por el asistente Francisco Ramos, que indicó una posición adelantada.

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa). Árbitro: Sergio Melgarejo. Asistentes: Francisco Ramos y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Luis Urunaga.

Sol de América: Bernardo Medina; Víctor Barrios, Matías Pérez (67′ Rodrigo Duarte), Gustavo Giménez y Fernando Díaz; Derlis Orué, Juan Cáceres y Franco Aragón (Willian Santander); Alex Cáceres, José Ortigoza (26′ Lisandro Cabrera) y Yeiber Murillo (27′ Jorge Benegas) (83′ Guido Gamarra). D.T.: César Castro. Pastoreo: Tales Wastowski; Richard Escobar, Mauro Gómez, Emigdio Bobadilla y Carlos León; Alfredo Machado (46′ Junior Vargas), Cristhian Martínez (68′ Enrique Araújo), Roberto Portillo y Jorge Pineda (68′ Yair Sánchez); Carlos Herrera (59′ Juan Garay) y Gustavo Cañizales (85′ Ariel Galeano) D.T.: Elio de la Cruz Espínola.

Gol: 85′ Lisandro Cabrera (SA). Amonestado: 61′ Escobar (P).

El “3″ vuelve al triunfo

El 3 de Febrero de Ciudad del Este derrotó ayer en su recinto por 2-0 a Atyrá. El “Rojo esteño” volvió a ganar luego de tres rondas, el elenco cordillerano por parte, sigue sin conocer del triunfo en el certamen en el que acumula cinco derrotas y dos empates.

Cerca de alcanzar el primer cuarto de hora, el dueño de casa sacó provecho de un error del rival, del que fue protagonista Rodrigo Resquín, quien propició el avance local con su intento de control, que fue largo y a la posición de Alejandro Aranda, este vio posicionado a Diego Doldán cerca de la medialuna del área, recepcionó el goleador y sacudió con un zurdazo razante que se coló en el costado derecho de Osvaldo Arce.

En la recta final del encuentro, el “rojo esteño” llegó al segundo y definitivo tanto, desde los doce pasos. Una infracción dentro del área del zaguero atyreño, Ronny Galeano sobre Hugo Sandoval desembocó en la sanción de la pena máxima, que el propio Sandoval se encargó de transformar en gol, con una potente ejecución.

Estadio: Antonio Aranda (Ciudad del Este). Árbitra: Zulma Quiñónez. Asistentes: Christian Sosa y Esteban Testta. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

3 de Febrero CDE: José Aquino; Juan Pérez, Éver González, José Cañete y Marcelo Báez; Alejandro Aranda (81′ Justo Roa), Diego López, Gustavo Manzur y Sandino Sosa (91′ Luciano Vargas); Hugo Sandoval y Diego Doldán (70′ Anyelo Bogado). D.T.: Juan Manuel Battaglia. Atyrá: Osvaldo Arce; Guillermo Aguilera, Ronny Galeano, Cristian Galeano y Jesús Gómez; Feyiseitan Asagidigbi, Rodrigo Resquín, Víctor Fernández y Alexandro Maidana (58′ William Riquelme); Fabián Ovejero (84′ Cristhian Medina) y Víctor Ávalos. D.T.: Arnaldo Alonso.

Goles: 13′ Diego Doldán y 79′ Hugo Sandoval, de penal (3F). Amonestados: 47′ Sosa (3F); 44′ Maidana y 54′ Aguilera (A).

La octava ronda, con tres encuentros

El torneo de la segunda categoría no tiene pausa, la 8ª ronda se pone en marcha hoy, con la triple propuesta que tendrán como sede Luque, Campo Grande y Carapeguá, donde el “Potro” oficiará de local, por primera vez en la actual temporada.

El partido de la fecha será mañana, a orillas del Tapiracuái, donde se enfrentarán los líderes, el Deportivo Santaní y el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

* Luque (10:00). En el estadio CARDIF 2, Deportivo Recoleta vs. 24 de Setiembre de Areguá. Árbitro: César Herebia. Asistentes: Jorge Gómez y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

* Carapeguá (14:30). En el estadio Municipal de Carapeguá, Sportivo Carapeguá vs. Rubio Ñu. Árbitro: Julio Ojeda. Asistentes: Diego Silva y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

* Campo Grande (14:30). En el estadio Ricardo Grégor, Independiente CG vs. Fernando de la Mora. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: César Caballero y Lucio García. Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

* Mañana (10:00). En el estadio Luciano Zacarías, Atlético Colegiales vs. 12 de Octubre; 18:15: en el estadio Unión Agrícola, Deportivo Santaní vs. 2 de Mayo PJC.

* Jueves (14:30). En el estadio San Francisco de Asís, Atyrá FC vs. Sol de América; en el estadio Municipal de Campo 9, Pastoreo FC vs. Martín Ledesma; 18:15: en el estadio Gunther Vogel, San Lorenzo vs. 3 de Febrero CDE.