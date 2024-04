En barrio Mburicaó se abre la tercera ronda de la Primera B

El “Kelito” comandado técnicamente por Denis Caniza, tendrá la posibilidad de ser el líder provisorio, en caso de dejar los puntos en casa ante el 3 de Febrero de Ricardo Brugada, y aguardar lo que pueda hacer el 12 de Octubre de Itauguá, que visitará mañana al 3 de Noviembre del barrio San Pablo.

* Barrio Mburicaó, a las 10:00. En el estadio Jardines del Kelito, River Plate vs. 3 de Febrero RB. Árbitro: Pedro Baranda. Asistentes: Jorge Martínez y Pablo Ojeda. Cuarto árbitro: Luis Trinidad

* Mañana, a las 10:00. En el estadio Rubén Ramírez, en barrio San Pablo, 3 de Noviembre vs. 12 de Octubre de Itauguá; en el estadio Salustiano Zaracho, en Luque, 29 de Setiembre vs. Deportivo Capiatá; en el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande, 12 de Octubre SD vs. General Díaz. A las 15:30: En el estadio Herminio Ricardo, en J. Augusto Saldívar, Cristóbal Colón JAS vs. Cristóbal Colón Ñemby; en el estadio Bernabé Pedrozo, Silvio Pettirossi vs. Benjamín Aceval; en el estadio Alfonso Colman, Sport Colombia vs. Olimpia de Itá.

* Domingo, a las 10:00. En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Atlántida SC vs. Presidente Hayes. A las 15:30: en el estadio Próculo Cortázar, en Areguá, 24 de Setiembre vs. Sportivo Limpeño.