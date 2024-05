Tres encuentros ponen en marcha la cuarta fecha de la Primera B

El otro líder del torneo de la tercera categoría de la APF, Atlántida Sport Club entrará en escena el lunes, cerrando la fecha visitando a Benjamín Aceval, en Villa Hayes.

Lea más: Copa Paraguay 2024, en vivo: partidos, resultados y llaves

* A las 10:00: 12 de Octubre de Itauguá vs. River Plate, en el estadio Luis Salinas. Árbitro: Arcenio Mereles. Asistentes: José Ocampo y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Édgar Barrios

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* A las 10:00: 3 de Noviembre vs. 24 de Setiembre, en el estadio Rubén Ramírez. Árbitro: José Cuenca. Asistentes: Jesús Alcaraz y Jorge Molas. Cuarto árbitro: Pedro Baranda

* A las 15:30: Cristóbal Colón Ñemby vs. Sport Colombia, en el estadio Pablo Patricio Bogarín, Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Félix Cantero y Denis López. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

El choque entre General Díaz y Silvio Pettirossi, que debía disputarse esta mañana, finalmente se jugará el domingo 5 de mayo a las 10:00 h, en el estadio Salustiano Zaracho.

* Mañana, a las 10:00: Olimpia de Itá vs. Sportivo Limpeño, en el estadio Presbítero Manuel Gamarra. A las 15:30: Presidente Hayes vs. 29 de Setiembre, en el estadio Fortín de Tacumbú; 3 de Febrero RB vs. 12 de Octubre SD, en el estadio Ricardo Brugada; Deportivo Capiatá vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Erico Galeano.

* Lunes, a las 10:00: Benjamín Aceval vs. Atlántida SC, en el estadio Isidro Rousillón.

* Clasificación: River Plate 7 puntos, Atlántida 7, Sport Colombia 6, 12 de Octubre de Itauguá 6, Cristóbal Colón JAS 5, Benjamín Aceval 5, Limpeño, 4, 3 de Noviembre 4, Capiatá 4, Olimpia de Itá 4, General Díaz 3, 3 de Febrero RB 3, 29 de Setiembre 3, 24 de Setiembre 3, Cristóbal Colón de Ñemby 3, 12 de Octubre SD 2, Presidente Hayes 2 y Silvio Pettirossi 1.