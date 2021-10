Robert Morales: del “dejó de entrenar” al golazo de crack

Cerro Porteño no desperdició el inmejorable escenario para acortar la distancia con el puntero que nació a minutos del partido contra Libertad. Guaraní había empatado 1-1 con Nacional en la antesala del choque en el Defensores del Chaco, donde posteriormente el Ciclón ganó 2-0 y quedó a tres puntos de la cima. “Entender que era un partido decisivo y que necesitábamos ganar nos hizo jugar muy metidos y concentrados”, comentó Francisco Arce al respecto.

El conjunto de Barrio Obrero, que jugó con una dupla inédita de centrales, convirtió el 1-0 antes de los 10 minutos con el tanto de Claudio Aquino después de una jugada elaborada colectivamente. El Azulgrana sostuvo la ventaja también gracias a Jean Paulo Fernandes y sobre el final, Robert Morales liquidó el trámite con un golazo de crack. El joven de 22 años picó a espaldas de Alexander Barboza y definió picando el balón sobre Martín Silva.

Morales, quien marcó por novena vez en la temporada, había ingresado por Mauro Boselli a los 69 minutos. En la conferencia, Arce reveló que el ofensivo no había entrenador bien, una las razones por la que no arrancó de titular. “Robert dejó de entrenar por una molestia hasta el día jueves y nos parecía muy peligroso ponerlo de arranque”, expresó el entrenador paraguaríense, que recupera también al atacante, que contra Sportivo Luqueño tuvo un mal rendimiento.

Por otra parte, Arce explicó el motivo del por qué Boselli y Morales no jugaron juntos. “Boselli y morales ya jugaron juntos. Es una discusión filosófica a la que no quiero entrar. Entiendo al periodista, entiendo al hincha. Como si fuera que poner dos delanteros por dentro resuelven todos los problemas. Nosotros ganamos un título con esta base, con este formato. Las veces que haga falta ponemos dos delanteros por dentro o por fuera. El fútbol no se resume solamente a eso”, cerró.