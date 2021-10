La sequía goleadora de Mauro Boselli cumplirá una rueda

El máximo goleador de Cerro Porteño en el torneo Clausura 2021 es Robert Morales. El joven de 22 años acumula cuatro tantos, tres de manera consecutiva en las últimas tres presentaciones. De igual manera, el exOlimpia arrancará entre los suplentes porque Francisco Arce repetirá el mismo once que arrancó contra Guaireña en el partido anterior. En esa formación, donde hay una sola referencia de área, Mauro Boselli es el titular.

El argentino, tercer artillero del Ciclón, arrastra una racha que este domingo cumplirá toda una rueda: cuando Giancarlos Juliadozza pite, a las 18:00, el comienzo del superclásico en La Nueva Olla, el exCorinthians buscará romper la sequía goleadora que actualmente suma 8 juegos. La última vez que el delantero marcó fue justamente contra el Decano en el Manuel Ferreira, donde el Azulgrana goleó 3-0 y el ofensivo de 36 años abrió el marcador.

De los ocho cotejos que el conjunto de Barrio Obrero disputó posteriormente, Boselli estuvo presente en siete (2-1 vs. Sol de América, 0-2 vs. Nacional, 0-0 vs. Guaraní, 0-1 vs. Sportivo Luqueño, 2-0 vs. Libertad, 2-0 vs. River Plate y 2-0 vs. Guaireña) y no logró anotar en ninguno. Por su parte, había estado ausente en la victoria por 1-0 sobre el 12 de Octubre de Itauguá por razones personales (viajó a Argentina con permiso de Arce y del club).