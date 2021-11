“Estamos en un muy buen nivel y a mí me está encantando”

Cerro Porteño derrotó 3-0 a Sol de América en La Nueva Olla e igualó a Guaraní en la cima del torneo Clausura. El momento del Ciclón es extraordinario y camina a la conquista del certamen. La goleada, una semana después de ganar el superclásico con el golazo de Claudio Aquino, aumentó la racha de victorias y de valla invicta que mantiene el conjunto de Francisco Arce, quien utilizó las estadísticas para dibujar el buen momento que atraviesa el Azulgrana y señaló que “si no estamos en un nivel excelente estamos cerca de lograrlo”.

Lea más: Francisco Arce explicó por qué sustituyó a Claudio Aquino

“Estamos ya en un muy nivel, si no estamos en un nivel excelente estamos cerca de lograrlo. Depende mucho del cristal con el que se mire. A mí me está encantando, me está gustando, por eso hice esa connotación estadística de lo que paso en las últimas cinco fechas”, expresó Arce, quien agregó que “no somos un plantel muy largo y hay que tener ese tipo de paciencia buscando retomar el buen trabajo que siempre han realizado varios, han puesto sus individuales a disposición del equipo y por eso somos homogéneo hace más de cinco y seis fechas”.

Lea más: “Jugamos correctamente salvo lapsos del primer tiempo”

“Cerro, Olimpia, Libertad y Guaraní, esos equipos que pelean cada vez que entran a la disputa, tienen la presión extra de buscar campeonar. No solo ahora que alcanzamos la punta, cuando estábamos no con un rendimiento regular, nuestro objetivo era buscar las variantes, las alternativas para darle a los futbolistas mejores opciones para mejorar sus rendimientos. Hemos cambiado algunas cuestiones internas para priorizar de vuelta el respeto al buen juego que hemos tenido en los equipos que hemos dirigido, especialmente aquí. Estamos para pelear contra cualquiera”, finalizó.