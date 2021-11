La tristeza de Boselli en medio de su sequía goleadora

Ante Sol de América, el 7 de noviembre, Mauro Boselli volvió a festejar un gol propio con la camiseta de Cerro Porteño. Antes, su último tanto se había registrado el 14 de agosto, frente a Olimpia. Fueron ocho los partidos en los que el atacante argentino no pudo anotar y durante este tiempo, sufrió la pérdida de su madre, el 11 de septiembre.

Acerca de la ausencia de los goles, Boselli comentó: “Nunca había pasado, que yo recuerde, tantos partidos sin convertir como los que pasaron. Pero hay distintas cosas que pasan que hacen que a uno no le toque convertir”.

EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE BOSELLI

“Hace muy poquito falleció mi madre. Uno piensa que en tres o cuatro días que llora se pasa todo y hace el duelo. Y no es así. A veces venís a entrenar y estás pensando en que tu mamá no está. Estás pensando en un montón de cosas y hay situaciones que también interfieren que uno no pueda rendir al 100%”, detalló el atacante de 36 años.

“No es excusa, pero puede ser una parte de que mi rendimiento o por lo menos que en los primeros partidos después de eso no haya sido el mejor. Yo estuve 14 días sin entrenar, durmiendo en un sillón cada dos días, porque había días que no dormía”, expresó.

“Eso quizás afecte también y la gente no lo sabe. La gente solo quiere que el delantero haga el gol y no le importa si entreno o no, si está triste, si está contento, o tiene problemas en su casa. Cuando pasan esas cosas uno tiene que estar tranquilo y saber que ni de un día para el otro me voy a olvidar de hacer goles, ni porque haga 10 goles en cinco partidos voy a ser el mejor delantero del mundo”, manifestó.

Boselli, entre la ansiedad y la tranquilidad

Mauro Boselli indicó que “cuando uno no convierte goles, pasa un poco por la cabeza la ansiedad pero estaba tranquilo, y lo he charlado con el entrenador que estaba ayudando o interviniendo en la mayoría de los goles que el equipo convertía, sin hacerlos yo”.

“Estaba un poco ansioso por un lado, pero por el otro estaba tranquilo porque sabía que estaba ayudando al equipo de otra manera también”, sentenció. Boselli lleva 10 goles con la camiseta de Cerro Porteño en su primer año de azulgrana.