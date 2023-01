Junior Alonso y el deseo de volver a Cerro Porteño: “Si me tiene en cuenta..”

Tras la finalización de contrato con el Atlético Mineiro de Brasil y una breve estadía en Paraguay, Junior Alonso se dirigió en horas de la tarde del miércoles al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para volver al fútbol ruso. El zaguero dialogó con ABC y brindó algunos detalles sobre su actualidad deportiva.

“Terminó mi contrato con la gente del Atlético, el préstamo. Hoy tengo la obligación de volver a Rusia y hacer la pretemporada con el Krasnodar en Dubái y terminar el torneo”.

Sobre la posibilidad de retornar a Brasil, Junior respondió: “No, porque el club (Krasnodar) hizo una gran inversión. Pagaron 8 millones de dólares y no pude jugar ni un partido. Esa fue la exigencia de ellos”.

“Tengo dos años y medio de contrato con el club ruso, la idea es terminar estos seis meses y después ver qué posibilidades existen. En principio, si esto no mejora, la idea es volver a salir de Rusia por cómo está la cosa”, señaló.

“En uno o dos años ya tenemos pensado con mi familia volver al país y quedarnos por acá. Quiero volver en un gran nivel. Si Cerro me tiene en cuenta en algún momento, volver a estar en un gran nivel. Y si no, el club que me tenga que contratar, que me contrate en una edad en la que pueda dar lo mejor de mí”, expresó el defensor de 29 años.

Junior Alonso se formó en las divisiones inferiores del Ciclón y debutó en primera en el 2013, bajo el mando del entrenador actual, Francisco Arce. El defensor tiene dos títulos con el azulgrana, el Torneo Clausura 2013 y el Apertura 2015.