“Nunca voy a decir adiós, sino hasta pronto”: Alexis Duarte se despidió de Cerro

Tras concretar su acuerdo con el Spartak de Moscú, Alexis Duarte aprovechó su último día de estadía en el país y dedicó un mensaje de despedida a todo Cerro Porteño, club en el que se inició en la divisiones formativas. El defensor viajará mañana a las 06:00 a Rusia.

“No puedo decir Adiós al club que me vio formarme desde las inferiores, a la dirigencia y cuerpo técnico que me apoyo desde mis comienzo, a una hinchada que se convirtió en mi familia, al club de mis amores , mi querido club Cerro Porteño los recuerdos que he construido durarán toda la vida y nunca voy a decir adiós sino HASTA PRONTO! ¡Gracias por tanto!”, posteó el ex capitán azulgrana en su cuenta de Instagram.

La carta generó los comentarios de los diversos aficionados azulgranas, compañeros y colegas, tales como Diego Churín, Marcelo Moreno Martins, Claudio Aquino y otros.

“Pulpito” llegó a un acuerdo con el club ruso y firmará hasta junio del 2027, recordando que el Spartak compró el 100% de los derechos federativos y el 80% de los derechos económicos. El defensor de 22 años se despide del Ciclón con dos títulos, el Torneo Apertura 2020 y el Torneo Clausura 2021.