Fernando Romero: “Mi balance en Cerro fue un poco negativo”

Fernando Romero viajó este mediodía rumbo a Australia para jugar en el Melbourne Victory, club con el que se comprometió a préstamo por los siguientes cinco meses. Antes de partir, el delantero evaluó su paso por Cerro Porteño el año pasado y contó sus expectativas acerca del nuevo desafío.

“Se presentó esta linda oportunidad de ir allá y tratar de hacer un buen papel, hace tiempo le dije a mi representante que quería una oportunidad afuera. Se dio todo muy rápido, es una liga que está creciendo y me comentaron del proyecto, uno que le va a seducir a cualquier jugador joven”, expresó Romero, en charla con ABC TV y ABC Cardinal.

Lea más: Fernando Romero: “La salida del profe Arce fue algo que nadie se esperaba”

“Voy a préstamo a Australia, tengo contrato con Cerro Porteño hasta junio del 2025. Antes de las contrataciones del club, ya tenía pensado ir afuera. Después coincidió que vinieron varios delanteros, pero la decisión ya estaba tomada”, añadió.

“Yo creo que me faltó hacer muchos más goles, tuve continuidad y no se me pudieron dar los goles. Mi balance es un poco negativo, porque el delantero vive del gol. Vamos a ver si más adelante hay una revancha con Cerro”, sentenció.