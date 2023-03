Facundo Sava a Moreno Martins: “Por más que este Batistuta...”

Marcelo Moreno Martins no cumplió las expectativas que generó cuando arribó a Cerro Porteño en 2022. El delantero lleva seis goles en 35 partidos de liga y un tanto en 9 juegos internacionales. El lunes, por la séptima fecha del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo, el boliviano arrancó de titular en el once paralelo del Ciclón, pero dejó el campo sin tener una chance.

En la conferencia, Facundo Sava fue consultado por Moreno Martins y el flojo rendimiento en la etapa inicial, motivo por el cual fue cambiado para el ingreso de Fernando Fernández. El entrenador argentino respaldó al ex Cruzeiro y apuntó al equipo como principal responsable de que el ofensivo de 35 años no participe o no tenga situaciones en el área del Sportivo Luqueño.

“En el primer tiempo por más que este Batistuta (Gabriel) adelante iba a pasar lo mismo porque el equipo no generaba nada para que él pueda estar cómodo. Fue una cuestión del equipo. En el segundo tiempo los cambios ayudaron para que el equipo mejore, estuvimos más ordenados y mejores en todas las líneas”, señaló Sava con relación a Moreno Martins.

Por otra parte, el DT destacó a Rafael Carrascal, quien anotó el descuento y asistió para el empate parcial, y a Braian Samudio, autor del tercero. “Me pone muy contento por Rafa y Samudio porque entrenando son muy buenos. Me demuestran día a día que quieren jugar y para mí es difícil dejarlo en el banco o fuera del banco o que jueguen poco”, finalizó.