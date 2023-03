Facundo Sava: “Un primer tiempo de lo peor que hemos jugado”

Partidazo en La Nueva Olla: Cerro Porteño y Sportivo Luqueño empataron 3-3 por la séptima jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El Ciclón pasó de perder 2-0 hasta los 80′ a remontar con tres goles en diez minutos, pero cuando parecía que festejaba el triunfo, el Auriazul empató en la última acción con un cabezazo de Pablo Aguilar.

Facundo Sava valoró la reacción, pero criticó el rendimiento del primer período. “Un primer tiempo de lo peor que hemos jugado mientras yo dirijo acá. Muy flojo, pero en todas las líneas. En el segundo tiempo cambiamos algunas cosas, el equipo mejoró y dimos vuelta el resultado, pero una lástima el empate porque había que defender la última pelota y no la pudimos hacer”, señaló.

“Imaginaba otra cosa en el primer tiempo, pero a veces lo que uno piensa o sueña no pasa. Pasó más en el segundo. Hay que seguir trabajando para leer mejor sobre lo que puede pasar en el partido (…) Todo es compartido entre jugadores y entrenadores. Fue un cumulo de situaciones que personalmente no me gustaron”, agregó Sava con relación a la etapa inicial.

Los de Barrio Obrero finalizaron los primeros cuarenta y cinco minutos cayendo 1-0 con el tanto de penal de Marcelo Pérez y sin generar situaciones claras de gol. En la complementaria, Paul Charpentier aumentó la diferencia hasta que Rafael Carrascal descontó, Damián Bobadilla, con asistencia del colombiano, igualó y Braian Samudio convirtió el 3-2.