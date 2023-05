Facundo Sava y la formación de Cerro Porteño: “No tengo dudas”

Cerro Porteño disputa un partido clave con miras a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Ciclón recibe a uno de los punteros, el Palmeiras de Gustavo Gómez, con la obligación de ganar para mantener vivas las esperanzas de avanzar a la próxima ronda del certamen continental. En la víspera del duelo, el técnico Facundo Sava no confirmó el once.

Lea más: Gustavo Gómez entrenó con protector y estaría ante Cerro Porteño

“No tengo definido, pero no tengo dudas, pero como todavía no entrenamos, no puedo decir, pero cuando termina la práctica ya sabrán quiénes juegan”, expresó Sava en la conferencia previa. El DT tiene en duda a Robert Morales, quien comenzó a entrenar con el plantel desde el lunes. “Lo vimos bien, pero todavía no entrenamos así que no puedo decir”, expresó sobre el atacante.

Por su parte, Sava mencionó que Juan Patiño “estuvo muy bien” cuando regresó el fin de semana luego de estar fuera de las canchas por más de un mes a causa de una lesión lumbar. “Patiño estuvo muy bien, un poco cansado porque hace tiempo que no jugaba”, añadió el entrenador con relación al defensor, que podría arrancar desde el vamos con Robert Piris da Motta o Eduardo Brock.

Lea más: Cerro Porteño fue goleado 5-1 y avanzó a cuartos como segundo

Aunque el ex Patronato mencionó que “no tiene dudas”, espera por Morales para definir completamente la formación, que sería con Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piris da Motta o Eduardo Brock, Gabriel Báez; Claudio Aquino, Ángel Cardozo Lucena o Damián Bobadilla, Wilder Viera, Federico Carrizo; Diego Churín y Robert Morales.