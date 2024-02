Bruno Valdez: “La Libertadores es uno de los objetivos”

El defensor central de 31 años, Bruno Valdez, habló en conferencia de prensa este lunes, tras el empate 1-1 de Cerro Porteño ante Libertad, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2024. El jugador, que firmó por un año a préstamo, se refirió a su nuevo ciclo en el Ciclón.

“Muy contento, muy feliz de poder estar en Cerro Porteño. Fue una decisión fácil por cómo se resolvieron las cosas. El plantel me recibió muy bien, hay un gran grupo, hay mucha competencia en mi posición, pero eso ayuda a que uno siga trabajando”, expresó.

“El club me demostró el proyecto que tiene. Venir el club y sentirme parte, me ayuda a estar tranquilo y trabajar bien para tener ritmo y poder estar cerca de la Selección. Al estar en Boca tenía ese foco, pero al no tener los minutos se me complicaba”, contó.

“Estoy muy feliz acá adentro y estar en Copa Libertadores también es muy importante y es uno de los objetivos que tenemos con el plantel”, aseguró Bruno.

“Ahora viene el Clásico, sabemos que no se juegan, hay que ganarlos. Vamos a plantear de esa forma y vamos a ir a buscar esa victoria y demostrar que estamos preparados para pelear el título”, comentó, sobre el partido ante Olimpia este sábado, a las 18:15, en el Defensores del Chaco.

“Boca es un equipo grande en Argentina y Sudamérica. Hay mucha competencia a nivel interno y fue decisión del técnico el ponerme o no. Yo siempre estaba disponible, los últimos meses es del torneo pasado no me tocaba jugar en la Copa, me tocaba jugar con el segundo equipo en la Liga”, detalló acerca de su periodo en el Xeneize, club dueño de su pase.