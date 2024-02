En Cerro consideran a la pérdida de puntos como un “fallo pobre y limitado”

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol reveló ayer martes la resolución del partido entre Cerro Porteño y Sportivo 2 de Mayo del pasado 29 de enero, en el que se registraron incidentes en la Gradería Norte entre las barras organizadas del Ciclón.

Además de la suspensión por diez años para los bandos de “La Plaza” y “Comando”, más de la de 22 hinchas involucrados, el club perdió los puntos de dicho encuentro; hecho sobre el cual habló el vicepresidente azulgrana, Víctor Aguero, en charla con ABC Cardinal.

“Muy preocupado con la pérdida de los puntos. El Tribunal no nos termina de sorprender, es un fallo pobre, es un análisis muy limitado dentro de todo lo que se probó. Sienta un precedente directo dentro de los resultados deportivos”, aseguró Aguero.

“Tenemos tres días para apelar ante el Tribunal de Apelaciones. Vamos a volver a argumentar, vamos a hacer una crítica al fallo y a los votos de la resolución. Los doctores Diésel y Pampliega votaron en contra de la pérdida de puntos, con base sólida en la reglamentación”, añadió.

“El fallo fue en disidencia. Una sentencia tiene que se tiene que fundar en las pruebas presentadas. Acá se pasaron por encima varios hechos que fueron probados y hasta confesados por las autoridades y no se hacen menciones a las mismas”, detalló.

“Que los portones estuvieron cerrados, que la policía no pudo ingresar a las graderías para restaurar el orden. No hace mención a que el referee no siguió el reglamento para la suspensión de un partido. Existen medidas que no fueron tomadas por el árbitro”, contó el dirigente azulgrana, sobre algunos que no fueron mencionados en el documento de la resolución y sobre los cuales el club intentará revertir la situación.