Cerro Porteño anunció que apelará la sanción del Tribunal

Cerro Porteño apelará la suspensión del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que resolvió el martes otorgar al 2 de Mayo los puntos del partido suspendido ante el Ciclón por la tercera fecha del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El motivo fue la batalla campal de los barras azulgranas en la Gradería Norte del estadio Defensores del Chaco.

“El Club Cerro Porteño lamenta profundamente la aplicación de una sanción deportiva desmedida y arbitraria en detrimento de nuestro Club, con el agravante que se presenta por primera vez en el este tipo de campeonato, sentando un peligroso precedente, afectando seriamente el bien más preciado de toda competición deportiva que es a integridad de la misma”, inició el club en redes.

Cerro Porteño descendió un lugar en la tabla

“Consideramos que, una decisión que afecta de forma directa al orden de la tabla de posiciones debe resultar de un examen coherente, profundamente estudiado y medido de los hechos, y no simplemente limitarse al escudo literal de una parte de la normativa -y no de toda- que no cubre con exactitud los hechos del pasado 29 de enero de 2024″, continúa la institución.

“Carece de lógica y resulta incoherente que apliquen una sanción a Cerro Porteño cuando desde la propia matriz del Fútbol Paraguayo les consta que el origen de los incidentes no guarda relación con el ámbito deportivo y responde a una problemática social mucho más compleja”, apuntó la entidad de Barrio Obrero, que debido a la sanción, perdió una posición en la tabla de posiciones.

Apelación y sanción por 10 años a grupos e hinchas

“Por lo expuesto, comunicamos que el Departamento Jurídico del Club Cerro Porteño presentará el recurso de apelación que le asiste en derecho”, finalizó el comunicado. Además de perder los puntos del encuentro contra el Gallo norteño, los grupos La Plaza y Comando Azulgrana y 22 hinchas fueron suspendidos con la prohibición de ingresar a las canchas por 10 años.

El comunicado de Cerro Porteño por la suspensión