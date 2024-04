El DT de Colo Colo confirmó a Arturo Vidal: “Llega y jugará”

Cerro Porteño visitará a Colo Colo en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El estreno del Ciclón será el miércoles 3 de abril, a las 20:00, en el estadio Monumental de la ciudad de Santiago, donde en 2011 había remontado un 0-2 frente al Cacique, ganando por 3-2 y clasificando a los octavos de final del torneo continental.

Mientras en el Azulgrana fue confirmada la ausencia por lesión de Diego Churín, en el Albo quedaba saber si la principal figura del equipo, Arturo Vidal, llegaba al encuentro. El lunes, en conferencia previa al choque ante los paraguayos, el entrenador Jorge Almirón confirmó que el ex Inter de Milán y Barcelona, entre otros, estará presente.

Jorge Almirón: “Arturo Vidal entrenó normal y llega”

“Arturo Vidal entrenó normal y llega. Tenemos un par de días más para darle el tiempo a que pueda llegar bien, así que va a jugar”, anunció Almirón, quien había marginado al “Rey Arturo” de los últimos dos cotejos por el fútbol chileno a causa de una molestia muscular que sufre el futbolista desde la revancha contra Godoy Cruz (29-02) por la Fase 2 del certamen internacional.

“Arturo venía de no jugar un tiempo prolongado por su operación. Su recuperación fue muy buena, trabajó en la selección Sub 23 antes de venir a Colo Colo. Llegó y jugó y el ritmo de juego lo iba a tomar jugando. Los partidos fueron muy exigentes, tuvo una molesta, ahí fue dosificando para llegar bien a los partidos”, explicó el ex técnico de Boca Juniors.

Arturo Vidal: solo jugó 2 de los últimos 6 partidos

De los seis juegos posteriores al Tomba, Vidal solo jugó dos: 90 minutos vs. Universidad de Chile y 88′ ante Sportivo Trinidense. “El último partido terminó con una molestia más grave, pero ya está recuperado. Simplemente no quise apurar para que juegue ya sin molestias. Ya está bien y en perfectas condiciones para jugar el miércoles”, cerró Almirón sobre el volante de 36 años.